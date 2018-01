Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Schwäche des Lebensmittelhändlers in Russland, die ihn in ihrem Ausmaß überrascht habe, liege der Fokus des Managements nun in besonderem Maß hierauf, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wisse nun auch, warum Metro bereits vor Weihnachten eine eher vorsichtige Prognose für 2017/18 abgegeben habe. Er hoffe auf weitere Einblicke in das Russland-Geschäft auf dem im März anstehenden Kapitalmarkttag in Moskau./ajx/bek Datum der Analyse: 19.01.2018

