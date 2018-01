Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger will kritische Aktionäre mit einer höheren Ausschüttung beruhigen. Er bekräftigt die Prognose für das Geschäftsjahr.

Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger ist auf seine Kritiker einen Schritt zugegangen und hat den Aktionären eine höhere Ausschüttung in Aussicht gestellt. "Mittelfristig werden wir deutlich höhere Ergebnis-, Cash-, und Wertbeiträge erzielen, und damit wird auch wieder eine höhere Dividende möglich", sagte der Manager am Freitag auf der Hauptversammlung in Bochum. Hiesinger kündigte an, im Frühsommer die Ziele des Konzerns zu konkretisieren. "Wie genau wir das angehen, wird Teil unseres jährlichen Strategiedialogs von Vorstand und Aufsichtsrat im Mai sein." Der Konzern werde nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures mit Tata Steel anders aussehen. "Entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...