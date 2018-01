Seit nunmehr neun Jahren werden Immobilien in Deutschland immer teurer. Manche sprechen schon von einer Preisblase, die bald platzen werde. Droht also dem Preisanstieg im Jahr 2018 oder kurz danach ein jähes Ende, oder geht es munter weiter aufwärts?Vor allem in Metropolen wie München, Hamburg, Frankfurt und Berlin sind die Preise seit 2009 im Durchschnitt um 80% geklettert, aber auch in den anderen Großstädten sowie den mittleren Städten ist es deutlich teurer geworden, Wohneigentum zu erwerben. Deutsche Bank Research beziffert den Preisanstieg dort auf rund 60%. Im vorigen Jahr hat der Preisauftrieb sogar noch zugenommen, Häuser verteuerten sich im Schnitt von 126 Städten um 6,5% und Wohnungen sogar um über 10%. Trotzdem erwartet die Deutsche Bank vorerst kein Ende des Preisauftriebs. In einer umfangreichen Studie, in der sie vor allem die sechs Metropolen München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und ...

