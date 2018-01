Paris - Trotz deutlich geringerer Nettomittelzuflüsse im Dezember konnte der europäische ETF-Markt im gesamten Jahr 2017 die Rekordsumme von 93,9 Mrd. Euro an neuen Investorengeldern verzeichnen, so die Experten von Lyxor Asset Management.Damit sei der bisherige Höchststand aus dem Jahre 2015 um 20 Mrd. Euro übertroffen worden. Die Mittelzuflüsse seien von 10,4 Mrd. Euro im November auf 4,2 Mrd. Euro im Dezember gesunken. Mit Zuflüssen in Höhe von 93,9 Mrd. Euro sei der Jahresrekord aus dem Jahre 2015 (71 Mrd. Euro) klar übertroffen worden.

