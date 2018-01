Die Aktie der Commerzbank gehörte am Freitag bislang zu den Gewinnern im DAX. Zur Stunde liegt sie mit 1,9 Prozent im Plus. Die Papiere zogen ihren Nutzen aus einer Empfehlung der US-Großbank Morgan Stanley. Infolgedessen stieg die Commerzbank-Aktie auf 13,30 Euro, nachdem sie in der letzten Woche bei 13,54 Euro den höchsten Stand seit April 2014 erreicht hatte. Die Analysten unterstellen in ihrer aktuellen Studie bessere Ertragsaussichten und mehr Vertrauen in den Umbau der Bank. Mit ihrem deutlich erhöhten Kursziel von 16 Euro signalisierten sie rund zwanzig Prozent weiteres Aufwärtspotenzial. Charttechnisch lässt sich für die Commerzbank-Aktie momentan ein langfristiger, da seit Oktober letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend zwischen 11,70 und 13,90 Euro beschreiben. Nun holten die Notierungen fast vollständig die Verluste, die sich zwischen April 2015 und August 2016 ergeben hatten, auf. Interessant könnte es werden, wie sich die Aktie an den vorherigen Hochs von 13,38 bis 14,48 Euro verhält. Gelingt es ihr, diesen Bereich mit dem Aufwärtstrend ...

