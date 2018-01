Die weltgrößte Suchmaschine der Welt will in die Volksrepublik expandieren. Eine Lizenzvereinbarung mit dem Technologiekonzern Tencent soll dabei helfen - denn der Konkurrenzkampf in der Branche ist hart.

Eine Patentlizenzvereinbarung mit dem chinesischen Technologiekonzern Tencent soll Google bei der Expansion in der Volksrepublik helfen. Der Deal umfasse eine ganze Reihe von Produkten und mache den Weg für eine weitere Zusammenarbeit frei, teilte die Alphabet-Tochter am Freitag mit, ohne Details zu nennen. In der Regel helfen ...

