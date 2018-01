PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag wieder Fahrt aufgenommen. Dabei ließen sie sich weder von den negativen Vorgaben der Wall Street noch vom wieder anziehenden Eurokurs bremsen. Ein starker Euro kann die Exporte der Unternehmen aus der Eurozone belasten.

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Freitagvormittag 0,69 Prozent höher bei 3645,79 Punkten und damit praktisch auf seinem Tageshoch. Gleichzeitig bewegt sich der Leitindex des Euroraums damit auf dem höchsten Stand seit fast zweieinhalb Monaten. Der CAC 40 in Paris gewann am Freitag 0,50 Prozent auf 5522,40 Zähler. Der Londoner FTSE 100 rückte um 0,28 Prozent auf 7715,30 Punkte vor.

Aus Branchensicht waren in Europa Aktien aus dem Gesundheitssektor mit einem Plus von 1,14 Prozent am meisten gefragt. Ganz unten im Sektortableau waren die Papiere von Öl- und Gasunternehmen mit minus 0,48 Prozent zu finden.

Unter den Einzelwerten bestimmten am Freitag Analystenstudien weitgehend das Marktgeschehen. Die Airbus-Aktien gehörten mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den stärksten Werten im EuroStoxx-50-Index. Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel von 97 auf 110 Euro an beließ die Einstufung auf "Overweight". Die Auslieferungsziele des Flugzeugbauers für 2018 seien ehrgeiziger als von ihm erwartet, schrieb Analyst David Perry und zeigte sich zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung der Jahre 2018 bis 2020.

Spitzenreiter im Stoxx-50-Index waren die Papiere von Novo Nordisk . Sie stiegen um mehr als 3 Prozent auf den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren. Die US-Investmentbank Goldman Sachs nahm die weiterhin mit "Buy" eingestufte Aktie des Insulinherstellers in die "Conviction Buy List" auf und erhöhte das Kursziel von 345 auf 450 dänische Kronen. Analyst Keyur Parekh glaubt, dass die Dänen vor einer Phase mit hohen Umsatz-und Gewinnsteigerungen stehen.

Die Anteilsscheine von Easyjet kletterten um mehr als 2 Prozent nach oben. Zuvor hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley die Titel des britischen Billigfliegers von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1490 auf 1725 Pence angehoben./edh/mis

