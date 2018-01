Unterföhring (ots) -



19. Januar 2018. 24 Jahre nachdem "Die Simpsons" zum ersten Mal auf ProSieben liefen, macht der Sender den Fans ein besonderes Geschenk: Ab 27. Februar 2018, um 00:10 Uhr, beginnt die Chaos-Familie noch einmal ganz von vorne - im Vierer-Pack mit der allerersten der über 600 Episoden als "Die Simpsons" Classics. Und auch sonst bleibt der Dienstag in gelber Hand: Ab dem 6. März gibt es wie gewohnt wöchentlich um 20:15 Uhr eine neue Folge aus Springfield.



Der Dienstag ab 6. März 2018, auf ProSieben im Überblick: 20:15 Uhr: "Die Simpsons" - Neue Folge der 28. Staffel 20:45 Uhr: "Die Simpsons" 21:15 Uhr: "The Orville" - Neue Folge der 1. Staffel 22:15 Uhr: "Family Guy" - Neue Folge der 16. Staffel 22:45 Uhr: "Family Guy" 23:15 Uhr: "Sword Art Online" - Neue Doppelfolge 00:10 Uhr: "Die Simpsons" Classics - Vier Episoden



Der Dienstag, 27. Februar 2018, auf ProSieben im Überblick: 20:15 Uhr: "The Orville" - Start der neuen Serie als Doppelfolge 22:15 Uhr: "Family Guy" - Neue Folge der 16. Staffel 22:45 Uhr: "Family Guy" 23:05 Uhr: "Sword Art Online" - Start der neuen Serie als Doppelfolge 00:10 Uhr: "Die Simpsons" Classics - Start der Klassik-Strecke mit vier Episoden (ab 1. Staffel)



