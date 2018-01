Zuletzt ist es ruhig geworden um die vorher so extrem volatile Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809). Kein Wunder: Man wartet nicht nur auf neue Nachrichten, sondern auch darauf, dass eine charttechnische Entscheidung fällt und den Tradern wieder die Richtung vorgibt. Denn für den Moment ist Evotec in einer gleichschenkligen Dreiecksformation gefangen - die aber die Handelsspanne zügig verengt. Allzu lange wird es also nicht mehr dauern, bevor hier eine Entscheidung fällt. Sehen wir hin:

Mitte Dezember hat die Aktie begonnen, dieses Dreieck auszubilden, dessen obere Begrenzung derzeit bei 14,50 Euro auch noch die 200-Tage-Linie mit erfasst. Würde es ...

