Nach der Kritik durch die Großaktionäre Cevian und Union Investment in den vergangenen Tagen war die Hauptversammlung von ThyssenKrupp am Freitag mit Spannung erwartet worden. Konzernchef Heinrich Hiesinger hat seine Strategie dabei verteidigt. An der Börse kamen die Aussagen jedenfalls gut an. Die Aktie legt deutlich zu.

