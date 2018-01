BB Biotech hat im vergangenen Jahr 2017 eine starke Performance mit einer Gesamtrendite von 23,1 Prozent in Schweizer Franken und 13,1 Prozent in Euro im Zuge der erheblichen Aufwertung des Euros gegenüber dem Dollar erzielt. Das zugrundeliegende Portfolio entwickelte sich gut. Der innere Wert verzeichnete ein Plus von 23,4 Prozent in Franken, 12,5 Prozent in Euro und 29,2 Prozent in Dollar und übertraf damit den Nasdaq Biotech Index um 7,5 Prozent. Das konsolidierte, aber noch nicht geprüfte Zahlenwerk für das Gesamtjahr 2017 weist einen Nettogewinn von 688 Millionen Franken gegenüber einem Vorjahresverlust von 802 Millionen Franken aus. In Übereinstimmung mit ihrer Dividendenpolitik schlägt BB Biotech der Generalversammlung eine Dividende von fünf Prozent auf dem Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2017 vor. Dies entspricht einer rekordhohen Diviende von 3,30 Franken pro Aktie.

