Hamburg - Nachdem die zehnjährigen Bund-Renditen in der vergangene Woche in Reaktion auf das EZB-Protokoll einen Niveausprung um rund zehn Basispunkte auf knapp 0,6% vollzogen haben, kehrte wieder Ruhe an den Rentenmärkten ein, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Aus dem Protokoll sei deutlich geworden, dass die EZB - entgegen dem, was man aus der Pressekonferenz vom 14. Dezember 2017 habe schließen können - das QE-Programm vermutlich im September 2018 gänzlich beenden möchte. Man habe angekündigt, zu Beginn des Jahres die Kommunikation hinsichtlich des geldpolitischen Pfades zu ändern. Dabei gehe es nicht um die Abfolge der einzelnen Schritte. Die Analysten seien versucht, den Satz zu ergänzen: ?, sondern um das Tempo. Die Kommunikation müsse im Verlauf des Jahres graduell angepasst werden, um Schockwirkungen für die Finanzmärkte zu verhindern.

Den vollständigen Artikel lesen ...