Berlin - Equity Hedge, Trading, Event Driven, Relative Value - das sind aus Sicht der Experten von GAM Themen, die Anleger in diesem Jahr bei alternativen Assetklassen im Auge behalten sollten.Die globalen Wertpapierkurse hätten ihren Aufwärtstrend auch zu Beginn des Jahres 2018 fortgesetzt. Bei Anlegern kämen jedoch allmählich Bedenken wegen der Länge und des Ausmaßes der aktuellen Rally auf, nicht zuletzt da die Zentralbanken ihre Geldpolitik zunehmend straffen würden. Die GAM-Experten stellen in der Folge ein zunehmendes Interesse an Strategien fest, die zur Absicherung gegen einen Abverkauf bei Risikoanlagen dienen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...