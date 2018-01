Die Investmentbank Equinet hat Gerresheimer mit "Neutral" und einem Kursziel von 75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für den Kurs des Herstellers von Verpackungen für die Pharmaindustrie gebe es zunächst einmal keinen Kurstreiber, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar habe das Unternehmen hinsichtlich der Nachfrage wohl das Schlimmste hinter sich; bei einer Prognose für das Ausmaß der Erholung bleibe er aber vorsichtig. Er rechne in diesem Jahr mit einem weniger starken Umsatzplus als der Analystenkonsens./bek/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

