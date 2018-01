Wien - In einem sehr ruhigen russischen Credit Primärmarkt Umfeld in den letzten Wochen sorgten überraschenderweise Anleihen aus dem sanktionierten Umfeld für Bewegung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).VTB sei als Großverkäufer von zwei Sberbank Anleihen aus ihrem Bestand aufgetreten, welche aus der Zeit vor den Sanktionen stammen würden. In Summe habe die VTB EUR 460 Mio. der SBERRU 3,08% 2019 Anleihe und bis zu USD 350 Mio. der SBERRU 4,15% 2019 Anleihe offeriert. Beide Emissionen seien ursprünglich im Jahr 2014 als Privatplatzierungen emittiert worden. Somit werde die Sberbank "hard currency" Kurve im kurzen Bereich um zwei Emissionen ergänzt. Für die VTB dürfte diese Transaktion unter das Thema Liquiditätsmanagement fallen, da bei dieser USD 1,8 Mrd. an Eurobonds im Februar und Mai dieses Jahres fällig würden. (News vom 18.01.2018) (19.01.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...