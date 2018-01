NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die RWE-Aktie nach jüngsten Aussagen zum Ausstieg bei der Tochter Innogy auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. RWE werde den Umbau hin zur Stromerzeugung aus Gas und erneuerbaren Energien vorantreiben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte eine neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung beschließen, dann würde eine Neuausrichtung bei der Stromerzeugung für RWE noch dringlicher./bek/tih

Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN DE0007037129

AXC0128 2018-01-19/12:45