Eine Analyse von Henrik Becker

In meiner Betrachtung vom 05.11.17 (1. und 3. Chart) hatte ich für die Aktie des chinesischen Autobauers einen kleinen Anstieg, bis ca. 8.40 € und eine sich anschließende Korrektur bis in den Bereich um 6.22 € in Aussicht gestellt. Die zwischenzeitliche Performance hat diese Prognose im weitestgehenden Sinne nachgezeichnet, wenngleich sich die letzte Phase noch nicht ausgebildet hat.

(Alle Charts durch anklicken vergrößern)

Foto: BYD

Ausblick:

Momentan befindet sich die Aktie in der kleinen Welle (b) und damit in einer aufwärtsgerichteten Korrektur. Deren Ziel liegt nicht wesentlich über dem 1.00 Retracement bei 7.8672 € und damit in relativ geringer Entfernung zum aktuellen ...

