FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adidas-Aktien haben am Freitag mit plus 3,6 Prozent auf 177,20 Euro zu den Dax-Favoriten gehört. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten am Morgen über die jüngsten Zwischenhochs knapp über 174 Euro und steuern nun auf ihre 200-Tage-Linie bei aktuell 181,27 Euro zu.

Analyst Andreas Inderst von der australisches Investmentbank Macquarie sieht in einer aktuellen Studie mit seinem Kursziel von 223 Euro noch deutlich Luft nach oben. Er habe großes Vertrauen in die Konzernstrategie und das Wachstum, so der Experte. Bedenken nach der starken Kursentwicklung seit 2015 hält er zweistelliges Gewinnwachstum und eine attraktive Bewertung entgegen.

Die Aktie hatte sich seit 2015 von rund 60 auf 200 Euro mehr als verdreifacht, legte aber seit dem Rekordhoch im August 2017 eine Korrekturpause ein und gab dabei um rund 18 Prozent nach./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0136 2018-01-19/13:05