Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Daimler von 81 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Autobauer seien ins Jahr 2018 in einer weitaus besseren Verfassung gestartet als in vielen Jahren zuvor, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umfeld bis 2020 dürfte freundlicher werden. Die Nachfrage halte an und die Sorgen wegen struktureller Verzerrungen durch Technologie-Konzerne ließen nach. Der Experte hob seine Schätzung für die Sektorgewinne in den Jahren 2018 und 2019 um rund 10 Prozent an. Die Daimler-Marke Mercedes-Benz stehe allerdings vor einer schwächeren Gewinnphase./ajx/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

