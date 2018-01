Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Briten dürften der größte Profiteur der Energiepolitik Chinas sein, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gas dürfte eine Schlüsselrolle bei der Energieversorgung des Landes spielen. Der Anteil von Gas am gesamten Energieverbrauch werde bis 2020 voraussichtlich auf 10 Prozent steigen und bis 2030 auf 15 Prozent./bek/ag Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN: GB00B03MLX29