Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der Rückgang der Umsätze im Mobilfunkgeschäft werde sich im Schlussquartal beschleunigt haben im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Kapitalmarkttag am 23. Februar richte sich das Interesse auf das Branchenthema Digitalisierung./bek/ag Datum der Analyse: 19.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0076 2018-01-19/13:17

ISIN: DE000A1J5RX9