Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Easyjet in einem Branchenausblick auf 2018 von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1490 auf 1725 Pence angehoben. Neben Ryanair zähle Easyjet nun zu ihren bevorzugten Papieren in der Branche, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Billigflieger profitiere von der Konsolidierung auf den Kurzstrecken sowie vom im Verhältnis zum Euro schwachen Pfund./bek/ag Datum der Analyse: 19.01.2018

AFA0083 2018-01-19/13:25

ISIN: GB00B7KR2P84