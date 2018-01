Unterföhring (ots) -



Nicht nur in den USA erzielte der Start des "The Big Bang Theory"-Prequels Rekordwerte: In Deutschland legte "Young Sheldon" den erfolgreichsten Serienstart des Jahrtausends auf ProSieben hin. Am Montag, 22. Januar 2018, um 20:45 Uhr zeigt der Sender eine neue Folge der Hit-Serie - erstmals mit "Ghostbusters"-Star Annie Potts als Sheldons (Iain Armitage) Großmutter.







