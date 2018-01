Köln - Die Experten von Sauren informieren über die aktuelle Neueinstellung des Fondsmanager-Ratings für Stephan Hornung und Christian Struck in der Kategorie "Aktien Europa (flexibel)". Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von Sauren: Die von Stephan Hornung und Christian Struck bei der Verwaltung des SQUAD Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX) verfolgte Anlagephilosophie ziele auf die Auswahl von unterbewerteten Aktien sowie auf das Aufspüren von chancenreichen Sondersituationen ab. Das Anlageuniversum bestehe aus europäischen Unternehmen bei besonderer Berücksichtigung von deutschen Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung. Die Investitionsquote des Portfolios werde flexibel gesteuert und das Ziel bestehe in der Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses bei niedrigeren Schwankungen als der breite Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...