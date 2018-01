Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess vor Quartalszahlen von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das voraussichtlich starke Umsatzplus gehe auf die Konsolidierung des im Frühjahr 2017 übernommenen US-Unternehmens Chemtura zurück, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seinen Gewinnschätzungen änderte er nichts. Den von der Presse erwarteten Übernahmeversuch des Spezialchemiegeschäfts von Akzo würde er positiv sehen./bek/ajx Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN: DE0005470405