Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" belassen. Negative Währungseffekte dürften 2018 und danach durch die Vorteile der US-Steuerreform wettgemacht werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für den Gewinn je Aktie im Schlussquartal 2017 liegt Vosser nur knapp über der durchschnittlichen Prognose am Markt./ajx/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN: DK0060534915