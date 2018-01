Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der liberalisierte Zuckermarkt beginne seine Spuren zu hinterlassen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im dritten Geschäftsquartal habe sich Südzucker besser geschlagen als gedacht. Der Konkurrenzdruck in der EU nehme jedoch zu, was sich ab dem vierten Geschäftsquartal zeigen werde. Trotz des deutlichen Potenzials zu seinem Kursziel ist es Schwarz zufolge noch zu früh für einen Einstieg./ag/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

