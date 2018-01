Wien - Passive Investmentprodukte wie ETFs erlebten in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufschwung, so die Experten von "FONDS professionell"."Doch gerade im Fixed-Income-Bereich bergen sie auch viele Risiken und Nachteile im Vergleich zu klassischen aktiven Investmentfonds", sage Uwe Diehl, Head of Client Group Germany & Austria bei AXA Investment Managers (AXA IM). ETFs müssten etwa teilweise unsinnigen Indexregeln folgen, was zu unnötig hohen Transaktionskosten führe.

Den vollständigen Artikel lesen ...