Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für IBM nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des IT-Konzerns zeigten ein gemischtes Bild, schrieb Analyst James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie. So stehe einem starken Umsatz eine enttäuschende Profitabilität gegenüber./edh/ajx Datum der Analyse: 18.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2018-01-19/14:43

ISIN: US4592001014