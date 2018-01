Die Wiener Börse hat heute, Freitag, am Nachmittag so hoch tendiert wie zuletzt 2008. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.652,59 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 24,25 Punkten bzw. 0,67 Prozent. Damit winkt dem österreichischen Leitindex ein Wochenplus von 1,6 Prozent. Der ATX ist trotz des starken Anstiegs aber noch ...

