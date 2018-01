Frankfurt - BMW-Aktie: Autokonzern erzielt neuen Absatzrekord - Zuversicht für 2018 - Aktienanalyse Pünktlich zur North American International Auto Show in Detroit, der ersten großen Automobilmesse des Jahres 2018, präsentierte BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) die Absatzzahlen für 2017, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...