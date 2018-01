In Erwartung einer starken Bilanzsaison steigen Anleger in europäische Aktienwerte ein. Der Dax kletterte am Freitag um 1,1 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 13.433 Punkten und näherte sich damit seinem Rekord auf weniger als 100 Zähler an. Der EuroStoxx50 notierte mit 3652 Stellen ebenfalls so hoch wie noch nie im neuen Jahr.

