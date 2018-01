Liebe Trader,

Schaut man sich die Aktie von Adidas seit August 2017 an, befindet sich diese übergeordnet noch in einem klaren Abwärtstrendkanal, der grob vier Monate umfasst. Im Dezember 2017 durchbrach der Wert das Unterstützungsniveau von 175,00 Euro und rutschte weiter ab. Im Bereich des Supportes zwischen den Marken von grob 175,00 Euro (Hoch) und 165,00 Euro (Tief) konnte in den letzten Wochen eine merkliche Stabilisierung vollzogen und eine dynamische Gegenbewegung gestartet werden. Der Durchbruch über das Niveau von 175,00 Euro unterstreicht die Voraussetzung für die Formation eines Doppelbodens eindrucksvoll und kann nun direkt auf der Long-Seite nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Die Voraussetzung für einen Doppelboden - sogar Vierfachboden - liegt jetzt klar vor, weshalb die Kursnotierung unsere Unterstützungslinie vermutlich vorerst nicht mehr ansteuern wird. Wir gehen von steigenden Kursverläufen des Wertpapiers bis zu den Zwischenhochs aus November 2017 aus, dass dem Niveau von rund 188,00 Euro entsprecht. Die Verlustbegrenzung sollte aber noch unter dem Support von rund 175,00 Euro angesetzt werden. Für das unwahrscheinliche eintreten eines Rückläufers unter das Stop-Niveau, müssen Investoren mit Abgaben der Adidas-Aktie bis 165,05 Euro rechnen. An der 200-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 176,06 Euro kann kurzzeitig mit einer Konsolidierungsphase des Handelspapiers gerechnet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 179,25 Euro

Kursziel: 188,00 / 190,00 Euro

Stopp: < 175,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,25 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 179,25 Euro; 14:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

