Wien - Die Commerzbank geht eine Kooperation mit dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock ein, so die Experten von "FONDS professionell".Die zweitgrößte deutsche Filialbank biete seit Januar Multi-Asset-Dachfonds von BlackRock an. Diese würden einen aktiven Managementansatz verfolgen, aber ausschließlich in Indexfonds investieren.

