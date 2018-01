Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die Konsensprognosen unterschätzten das Wachstum der Netto-Neukundenzahl in diesem und den kommenden Jahren, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sowohl auf dem Heimatmarkt als auch international werde der US-Streaming-Dienst die Umsätze und Gewinne deutlich stärker steigern, als am Markt bislang erwartet werde./bek/ajx Datum der Analyse: 19.01.2018

