Frankfurt - Anfang Januar haben Commerzbank und BlackRock ein neues Fondsangebot gestartet, so die Commerzbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Privatkunden können jetzt in "IndexInvest" investieren. Dabei handelt es sich um aktiv gemanagte Multi-Asset-Fonds, die ausschließlich ETFs und Indexfonds einsetzen.

