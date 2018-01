Lieber Leser,

noch vor einigen Tagen habe ich darüber berichtet, dass Microsoft seinen Kampus in Washington umbauen lassen wird, dafür 5 Mrd. US-Dollar investieren will und wodurch ca. 8.000 Arbeitsstellen geschaffen werden könnten. Auch Apple hat vor kurzem 5 Mrd. US-Dollar in den Apple Park investiert. Amazon geht da einen Schritt weiter und ist gerade dabei, Anwärter für einen zweiten Standort zu akquirieren. In dieser Woche kündigte nun auch Apple an, in einen zweiten Standort in den ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...