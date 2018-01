Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta030/19.01.2018/15:30) - Wie die Kremlin AG bereits in ihrer Mitteilung vom 24.02.2017 mitgeteilt hat, ist die Kremlin AG an einer Objektimmobiliengesellschaft mit der Rechtsform einer GmbH beteiligt.



Die GmbH ist ein Sanierungsfall.



Wie wir soeben erfahren haben, wurden große Teile des bestehenden Areals einer längerfristigen Vermietung mit einem namhaften Pächter zugeführt.



Damit sind die Voraussetzungen für eine Refinanzierung der Objektgesellschaft geschaffen und es gilt nunmehr die Finanzierung der Gesellschaft auf neue Beine zu stellen.



Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Kremlin AG ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Kremlin AG selbst keine Beiträge zur finanziellen Unterstützung leisten kann und daher möglicherweise gezwungen ist vollständig oder teilweise ihre Anteile zu veräußern um die Gesellschaft zu sanieren.



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Patrick Kenntner Tel.: +49 7329 2512005 E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1516372200150



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2018 09:30 ET (14:30 GMT)