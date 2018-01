Unterföhring (ots) - - Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Schalke 04 sind Sky Experte Dietmar Hamann, Rafael Buschmann (Der Spiegel) und Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung) im Studio



- "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag von 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD, skysport.de und per Facebook Live



Ein erfolgreicher Start von Trainer Domenico Tedesco, Platz drei in der Tabelle und das spektakuläre 4:4 beim Erzrivalen in Dortmund: Der FC Schalke 04 und seine Anhänger können mit dem bisherigen Saisonverlauf hochzufrieden sein. Getrübt wurde die Stimmung am heutigen Freitag durch die offizielle Bekanntgabe des Wechsels von Leon Goretzka zum FC Bayern am Saisonende.



Zwei Tage danach ist mit Clemens Tönnies an diesem Sonntag der Mann hinter dem Erfolg der Königsblauen zu Gast bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk". Seit der Verpflichtung von Sportvorstand Christian Heidel vor eineinhalb Jahren äußert sich der 61-jährige Unternehmer und Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke nur noch selten in den Medien. Vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Hannover 96 (ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD) steht er am Sonntag Jörg Wontorra Rede und Antwort.



Die weiteren Gäste im Studio sind Rafael Buschmann (Der Spiegel), Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung) und Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.



Die Sendung wird für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



