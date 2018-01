Der Bitcoin-Kurs hat nach seinem Höhenflug einen genauso schnellen Absturz erlebt. Selbst wenn die Blase platzt, hat der Hype um die Kryptowährung auch Gutes mit sich gebracht, von dem wir noch lange profitieren werden.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es immer freitags von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 1: Was vom Bitcoin-Boom bleibt.

Der Bitcoin-Kurs fährt Achterbahn. Mitte Dezember brach er für kurze Zeit die Rekordmarke von 20.000 Dollar, am Dienstagabend war er nur noch die Hälfte wert, und am Donnerstag hat er sich bei knapp 12.000 Dollar vorerst stabilisiert. Doch es lohnt sich, über den finanziellen Horizont hinaus zu schauen. Denn selbst wenn der Bitcoin morgen wertlos würde (was ich nicht hoffe), hat der Hype drei positive Entwicklungen mit sich gebracht.

Erstens: eine ganze Reihe an Innovationen in den verschiedensten Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft.

Denn die Blockchain-Technologie, auf der der Bitcoin basiert, kann viel mehr, als "nur" digitales Geld von einem Nutzer zum anderen beamen. Die Blockchain ist eine Art dezentralisierte Datenbank, die dank komplizierter Verschlüsselungsmethoden Mittelmänner überflüssig und Informationen schnell verifizierbar macht. Finanzinstitute, Wirtschaftskonzerne, Mittelständler und Start-ups überlegen gleichermaßen, wie sie die Blockchain-Technologie für sich nutzen können.

Die schwedische Bank SEB zum Beispiel kooperiert mit dem kalifornischen Blockchain-Start-up Ripple, um Kundengelder aus Schweden in die USA zu überweisen. Das dauert nur noch zwei Sekunden statt zwei Tage, und die Gebühren sind kaum noch der Rede wert.

Der Technologie-Riese IBM arbeitet mit ...

