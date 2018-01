Der britische EU-Austritt wird für den Finanzplatz London weniger Jobverluste bedeuten als befürchtet. Nach den Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen seien die Aussichten für die Finanzbranche besser als gedacht.

Die riesige britische Finanzindustrie erwartet wegen des Brexit zunächst weniger Jobverluste als ursprünglich befürchtet. Die Zahl der Arbeitsplätze, die wegen des Austritts Großbritanniens verlagert werden, werde wahrscheinlich am unteren Ende der Schätzungen liegen, sagte Catherine McGuinness, Leiterin der Politikabteilung im Finanzbezirk City of London, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Aussichten für die Finanzbranche hätten sich nach den Fortschritten in den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien ...

