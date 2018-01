Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta031/19.01.2018/15:50) - Wie die Beteiligungen im Baltikum AG bereits in ihrer Mitteilung vom 24.02.2017 mitgeteilt, hat ist die Beteiligungen im Baltikum AG an einer Objektimmobiliengesellschaft mit der Rechtsform einer GmbH beteiligt.



Die GmbH ist ein Sanierungsfall.



Wie wir soeben erfahren haben, wurden große Teile des bestehenden Areals einer längerfristigen Vermietung mit einem namhaften Pächter zugeführt.



Damit sind die Voraussetzungen für eine Refinanzierung der Objektgesellschaft geschaffen und es gilt nunmehr die Finanzierung der Gesellschaft auf neue Beine zu stellen.



