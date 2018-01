Schwarzach am Main - Drägerwerk-Aktie: Anleger zeigen sich vom Ausblick besonders angetan - Aktienanalyse Das Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat vorläufige Zahlen präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...