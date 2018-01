NEW YORK (dpa-AFX) - Der drohende Regierungs-Stillstand ("Government Shutdown") in den USA drückt an der Wall Street weiter etwas auf die Stimmung. Zwar schaffte der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 zu Handelsbeginn am Freitag den Sprung auf ein Rekordhoch, drehte zuletzt jedoch minimal ins Minus und stand bei 6810,38 Punkten.

Auch die Standardwerte-Indizes bewegten sich nur wenig: Der Dow Jones Industrial fiel um 0,13 Prozent auf 25 982,83 Punkte, nachdem er am Donnerstag zuvor noch eine Bestmarke erreicht hatte. Der S&P 500 rückte hingegen zuletzt um 0,11 Prozent auf 2801,01 Punkte vor./la/he

