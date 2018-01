Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US64066G1013 Evofem Biosciences Inc. 19.01.2018 US30048L1044 Evofem Biosciences Inc. 22.01.2018 Tausch 6:1

US6840232036 Oragenics Inc. 19.01.2018 US6840233026 Oragenics Inc. 22.01.2018 Tausch 10:1

CA68247P1045 One World Lithium Inc. 19.01.2018 CA68248A1066 One World Lithium Inc. 22.01.2018 Tausch 1:1

US68373L1098 OpGen Inc. 19.01.2018 US68373L2088 OpGen Inc. 22.01.2018 Tausch 25:1

CA03240P1080 Anaconda Mining Inc. 19.01.2018 CA03240P2070 Anaconda Mining Inc. 22.01.2018 Tausch 4:1