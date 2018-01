Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die renommierte Marke Clé de Peau Beauté der SHISEIDO Group war am Mittwoch, den 17. Januar, im Hotel Bel-Air in Los Angeles Gastgeberin einer globalen Presse- und Influencer-Veranstaltung, um das neue Gesicht der Marke weltweit bekanntzugeben: die Oscar-nominierte Schauspielerin Felicity Jones. Gleichzeitig wird die Marke mit einer neuen globalen Kampagne über mehrere Kanäle neu präsentiert.



Felicity Jones verkörpert die DNA der Marke: intelligent, kompromisslos und erlesen. Ihre Leidenschaft und kompromisslose Hingabe zu ihrer Schauspielkunst sind Eigenschaften, die sie zu einer ambitionierten Persönlichkeit machen - einer Frau, die einen Eindruck in der Welt und bei allen Menschen in ihrem Umfeld hinterlässt.



Clé de Peau Beauté hat das Hotel Bel-Air mit einer Ausstrahlung von Glanz und Leuchtkraft verwandelt, um die Ankündigung von Felicity Jones als neues Gesicht der Marke und den Start der Frühjahrs-/Sommerkampagne 2018 über digitale, soziale und traditionelle Medien zu feiern. Die Positionierung als luxuriöse Marke wurde dementsprechend glanzvoll und mit strahlenden Kristallen und Licht in der markeneigenen Farbpalette marineblau, beige und cremefarben zelebriert.



In jedem Winkel konnten Gäste, darunter Alana Hadid, Larsen Thompson, Marianna Hewitt und Dylana und Natalie Lim Suarez, Momente für Schnappschüsse und zum Teilen mit anderen entdecken, zum Beispiel eine optisch beeindruckende florale Installation im Eingangsbereich auf der Terrasse und ein Ballsaal-Fotoerlebnis, das Gäste dazu einlud, in das Herz von Clé de Peau Beauté einzutreten und dem Motto "Unlock the Power of Your Radiance" zu folgen, dem neuen Markenversprechen.



Felicity Jones brachte gemeinsam mit Yukari Suzuki, Chief Brand Officer, einen Champagner-Toast aus und anschließend folgte das weltweite Debüt des Brand Essence-Videos von Clé de Peau Beauté, das in Kroatien gefilmt wurde. Außerdem konnten die Gäste die Präsentation des Kampagnenvideos Frühjahr/Sommer 2018 mit dem Titel "A Radiant Day" erleben, in dem Felicity Jones eine Performance kreiert, die die Neuausrichtung der Marke als führende globale luxuriöse Beauty-Marke unterstreicht. Die Kampagne, die im Lauf von zwei Tagen in London aufgenommen wurde, startet in diesem Monat mit weltweiten Platzierungen in Print- und Online-Medien in Japan, ganz Asien, Nordamerika, Russland und im Reiseeinzelhandel.



"Für mich ist es eine Ehre als Botschafterin für Clé de Peau Beauté zum Relaunch dieser brillanten Luxusmarke in der Welt beizutragen", sagte Jones. "Hinter der Marke und ihrer Produkte stehen so positive Eigenschaften wie Persönlichkeit und Intelligenz. Ich bin gespannt darauf, was die Zukunft für Clé de Peau Beauté noch zu bieten hat."



"Mit unserem Relaunch-Event, das wir mit Felicity Jones in Los Angeles gefeiert haben, wollen wir zeigen, dass es bei der Schönheit einer Frau nicht nur um ihre äußere Erscheinung geht. Es geht auch darum, ihre innere Schönheit, ihre Klugheit und sie selbst als Persönlichkeit wertzuschätzen", sagte Suzuki.



Clé de Peau Beauté (übersetzt Der Schlüssel zur Schönheit der Haut) trägt dazu bei, das Strahlen einer Frau vollends zum Ausdruck zu bringen, indem Make-up-Technologien und einige der fortschrittlichsten Hautpflegekonzepte weltweit, die in den unternehmenseigenen Laboratorien in Tokio entwickelt werden, genutzt werden. Zum Fokus der Produkte für SS18, die beim Event ihr Debüt hatten und die Kompetenz der Marke präsentieren, gehören Firming Serum Supreme (neu), The Lipstick (neue Farbschattierungen), Radiant Lip Gloss (neu),The Foundation, Concealer und die neue Vitalisierung von La Crème - die ikonische und die Strahlkraft verbessernde High-Performance-Creme der Marke.



Über Clé de Peau Beauté



Clé de Peau Beauté ist eine renommiertesten Hautpflege- und Make-up-Marken der Welt und die führende Luxusmarke in Japan. Sie ist in dreizehn Ländern erhältlich (Japan, China, Hongkong, Taiwan, Südkorea, Malaysia, Thailand, Singapur, Vietnam, Indonesien, den Vereinigten Staaten, Kanada und Russland) und genießt weltweit einen Ruf für Exzellenz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cledepeaubeaute.com oder folgen Sie der Marke in den sozialen Medien (unten).



