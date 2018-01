Dow Jones - Konsolidierung um 26.000 Punkte

Bastian Galuschka,

die Spannung steigt: Heute dürfte die Entscheidung fallen, ob die Schuldenobergrenze in den USA angehoben wird oder es zum sogenannten Shutdown in den USA kommt. Damit bezeichnet man das Herunterfahren vieler Regierungs- und Verwaltungstätigkeiten. So würden bei keiner Einigung zwischen Demokraten und Republikanern viele Behörden geschlossen bleiben, auch Museen oder andere Freizeiteinrichtungen wären betroffen. Das Repräsentantenhaus hat einer Änderung eines Gesetzentwurfs bereits zugestimmt, heute ist der Senat an der Reihe. Die Entscheidung dürfte auch kurzfristig Auswirkungen auf die US Börsen haben.

Aus technischer Sicht strafte der Dow Jones Industrial Average Index alle Zweifler Lügen und zog direkt auf neue Allzeithochs an. Knapp unter dem Fibonacci-Ziel bei 26.160 Punkten geriet die Aufwärtsbewegung aber ins Stocken. Seither konsolidiert der Index.

Sollte intraday Druck aufkommen, wäre das Gap bei 25.828 Punkten eine erste Anlaufmarke. Ebenso bietet der EMA50 Stunde zusammen mit einem Verlaufstief bei 25.734 Punkten Halt. Unter 25.702 Punkten sollten kurzfristige Long-Ambitionen erst einmal zurückgestellt werden.

Auf der Oberseite lauert bei 26.160 Punkten eine kurzfristige Schlüsselmarke. Geht es darüber, könnte sich die Rally auf 26.600 Punkte beschleunigen. Vorgeschaltet bietet bereits der Bereich um 26.086 Punkte Widerstand.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.01.2018 - 19.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 19.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

