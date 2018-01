Auf dem DLD in München treffen sich traditionell Investoren, Unternehmer und die Vordenker der Digitalisierung, Kunst und Kultur. Das Motto der diesjährigen Zusammenkunft suggeriert da schon fast Besinnlichkeit.

Was haben Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die Schauspielerin Rose McGowan oder der Uber-Chef Dara Khosrowshahi gemeinsam? Auf den ersten Blick ausgesprochen wenig. Doch sowohl Gabriel, McGowan als auch Khosrowshahi werden dieser Tage in München erwartet - sie alle sind Sprecher auf der diesjährigen DLD (Digital, Life, Design)-Konferenz, zusammen mit Künstlerinnen wie Hito Steyerl, Investoren wie Klaus Hommels oder Unternehmenschefs wie Timotheus Höttges. Sie alle könnten wohl unterschiedlicher kaum sein - doch die Macher der DLD vereinen sie unter einem Motto.

Reconquer, also Wiedererobern, ist der Leitsatz der diesjährigen Konferenz. So spricht dann auch Telekom-Chef Höttges über seine Breitband-Ambitionen oder Investor Hommels über die Wiederentdeckung Europas. Das Motto stünde für den optimistischen Blick auf die Chancen des digital getriebenen Wandels, der viele neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven eröffnet habe, sagt Steffi Czerny, Mitbegründerin der DLD: "Er hat zahlreiche Umbrüche vorangetrieben oder gar ermöglicht. Gleichzeitig stellt uns dieser konstante Prozess vor neue Fragen und Herausforderungen." Um diesen begegnen zu können, dürfe der Blick nicht immer nur nach vorne gerichtet sein, erklärt Czerny: "Mit dem Motto Reconquer rufen wir bei der DLD dazu auf, den Wandel als Chance zu begreifen, Neues zu gestalten, ohne dabei alles, was uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...