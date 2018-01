ZÜRICH (Dow Jones)--Konjunkturoptimismus hat am Freitag europaweit die Aktienkurse nach oben getrieben. Der schweizerische Aktienmarkt machte da keine Ausnahme. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.510 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 65 (zuvor: 45,25) Millionen Aktien.

Die überraschend guten Geschäftszahlen, die der deutsche Chemiekonzern BASF am späten Donnerstagnachmittag vorlegte, hatten nach Aussage von Beobachtern maßgeblichen Anteil an der guten Stimmung. Sie hätten erneut aufgezeigt, wie stark die Konjunktur im Chemiesektor laufe, hieß es. Unter den Anlegern sei die Bereitschaft gestiegen, den Aufschwung auch in den Aktienkursen einzupreisen.

Gesucht waren daher Konjunkturzykliker wie Adecco oder SGS, die um 1,5 und 1,2 Prozent zulegten.

Geberit profitierten abermals von den überraschend guten Geschäftszahlen, die der Sanitärtechnikhersteller am Donnerstag vorgelegt hatte. Die Aktie rückte um 2,2 Prozent vor.

Unter den Bankenwerten fielen UBS mit einem Plus von 2 Prozent auf. Das Institut wird am Montagmorgen über den Verlauf des vierten Quartals berichten. Credit Suisse (plus 0,8 Prozent) und Julius Bär (plus 0,4 Prozent) legten weniger deutlich zu.

In der zweiten Reihe stiegen BB Biotech um 2,3 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft ist im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Laut den noch nicht geprüften Zahlen belief sich die Gesamtrendite auf 23,1 Prozent in Franken und 13,1 Prozent in Euro, der gegenüber dem Dollar erheblich aufgewertet hat. Die Aktionäre dürften sich auf eine deutlich höhere Dividende von 3,30 Franken freuen. Im Vorjahr zahlte BB Biotech 2,75 Franken.

Oerlikon verteuerten sich um 5,5 Prozent. Das Unternehmen hat zwei Großaufträge für Chemiefaser-Spinnanlagen erhalten. Die Abnehmer seien in China ansässige Unternehmen, teilte das Unternehmen mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 11:40 ET (16:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.