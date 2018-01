Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel und Macron hoffen auf Ja der SPD zu Großer Koalition

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben ihre Hoffnung auf eine Zustimmung der SPD zu einer Großen Koalition bekundet. "Gerade auch für das Agieren in Europa ist es in Deutschland sehr wichtig, eine stabile Regierung zu haben", sagte Merkel am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Macron in Paris. Gerade in Frankreich werde auf die Regierungsbildung gewartet.

Macron hält an Zwei-Prozent-Ziel der Nato fest

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat "beispiellose" Anstrengungen angekündigt, um die nationalen Verteidigungsausgaben auf die Nato-Zielmarke von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Dies soll bis 2025 erreicht werden, wie er bei einer Rede vor Armeeangehörigen im südfranzösischen Toulon am Freitag bekräftigte. In Deutschland sind die Nato-Vorgaben umstritten.

Macron empfängt Montag mehr als 100 ausländische Firmenchefs

Vor dem Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos will der französische Präsident Emmanuel Macron rund 140 ausländische Firmenchefs in Paris empfangen und die Investitionen in den Standort Frankreich ankurbeln. Macron werde mit den Unternehmenschefs am Montag zusammenkommen, hieß es am Freitag aus dem Elysee-Palast. Bei dem Treffen sollen demnach vier bis fünf Abkommen über Investitionen in Frankreich verkündet werden.

Puigdemont reist kommende Woche nach Dänemark

Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont verlässt in der kommenden Woche erstmals sein belgisches Exil: Puigdemont werde nach Dänemark reisen, sagte Elsa Artadi, die Sprecherin seiner Parlamentsfraktion Gemeinsam für Katalonien, am Freitag in Barcelona. Die Universität von Kopenhagen kündigte auf ihrer Website an, der Politiker werde dort am Montag an einer Diskussion teilnehmen. Der Titel der Veranstaltung lautet demnach: "Katalonien und Europa am Scheideweg der Demokratie?"

Tschechiens Parlament hebt Immunität von Regierungschef Babis auf

Das tschechische Parlament hat am Freitag die Immunität von Regierungschef Andrej Babis aufgehoben. 111 Abgeordnete hätten dafür, 69 dagegen gestimmt, teilte Vizeparlamentspräsident Tomio Okamura in Prag mit. Auch die Immunität von Jaroslav Faltynek, dem Vizechef von Babis' ANO-Partei, wurde wegen Korruptionsvorwürfen aufgehoben.

Stimmung der US-Verbraucher im Januar leicht gesunken

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar entgegen den Erwartungen leicht eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel laut der ersten Umfrage im Monat auf 94,4 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten hingegen einen Wert von 97,0 erwartet nach 95,9 im Vormonat.

USA wollen ihre militärische Übermacht sichern

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump sieht die militärische Übermacht der Vereinigten Staaten gegenüber Russland und China geschrumpft. Um die US-Dominanz zu sichern, seien nachhaltige Investitionen in die Streitkräfte und die Steigerung ihrer Einsatzbereitschaft notwendig, heißt es in der am Freitag vom Pentagon veröffentlichten neuen Nationalen Verteidigungsstrategie der USA. Darin besteht Washington auch auf einem größeren Beitrag der Verbündeten zur globalen Sicherheit.

Chinas Staatschef Xi Jinping festigt seinen Machtstatus

Chinas Präsident Xi Jinping festigt seinen Status als einer der mächtigsten Politiker des Landes seit Jahrzehnten. Das Zentralkomitee (ZK) der Kommunistischen Partei Chinas hat vorgeschlagen, Xis politische Strategie und Philosophie in die chinesische Verfassung aufzunehmen. Die Änderung muss vom Nationalen Volkskongress abgesegnet werden, der voraussichtlich im März zusammenkommen wird.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 13:08 ET (18:08 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.